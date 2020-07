Stiri pe aceeasi tema

- Justitia britanica a condamnat joi la închisoare pe viata un fost sofer al companiei Uber care intentiona sa comita atacuri cu arma de foc si cutit în zone turistice din Londra, dupa ce fusese achitat de acuzatii de terorism, relateaza AFP.Mohiussunnath Chowdhury va trebui sa execute…

- Politia britanica a anuntat, joi, ca a arestat, la Londra si in centrul Angliei, patru persoane suspectate de pregatirea unor acte teroriste, potrivit AFP, citata de Agerpres."Cei patru barbati au fost arestati" de politia antitero, intrucat ei sunt "suspectati de a fi implicati in uneltirea, pregatirea…

- O tanara din Romania stabilita in Londra de mai bine de doi ani povesteste cum a fost prima seara cu pub-urile deschise. Toate pub-urile au fost pline, iar unii clienti si-au rezervat locurile chiar si cu trei zile inainte, relateaza mediafax.Viata de noapte din Marea Britanie prinde din nou…

- O mama celibatara in varsta de 37 de ani a fost condamnata vineri de tribunalul londonez Old Bailey la inchisoare pe viata pentru planuirea unui atac sinucigas cu bomba contra catedralei Saint Paul din Londra, transmit Reuters, AFP si dpa. Femeia va trebui sa stea cel putin 14 ani in spatele gratiilor.Safiyya…

- O susținatoare a gruparii teroriste Statul Islamic care a planuit sa arunce în aer Catedrala St. Paul din Londra de Paște a fost condamnata la închisoare pe viața, relateaza The Guardian.Safiyya Amira Shaikh, în vârsta de 37, din Hayes, vestul Londrei, a recunoscut planuirea…

- Nicu Enciu a plecat in Marea Britanie in cautarea unei vieti mai bune. A petrecut mai mult de 20 de ani lucrand ca pompier inainte de a muri singur in spital dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19

- Nicu Enciu a venit in Marea Britanie din Romania in cautarea unei vieti mai bune. A petrecut mai mult de 20 de ani lucrand ca pompier inainte de a muri singur in spital dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19.

- Nicu Enciu a plecat in Marea Britanie in cautarea unei vieti mai bune. A petrecut mai mult de 20 de ani lucrand ca pompier inainte de a muri singur in spital dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19