- Companiile americane Raytheon, Boeing și Lockheed Martin nu profita de tensiunile internaționale. Rezultatele lor sunt in scadere din cauza sancțiunilor impotriva Rusiei, dupa invazia in Ucraina, și a revenirii Covid-19 in China. Giganții americani din domeniul apararii platesc prețul razboiului lansat…

- Locuitorii din regiunea Sumi din nordul Ucrainei au fost sfatuiți sa participe virtual la slujbele de Paște in acest weekend, pe fondul ingrijorarilor cu privire la potențialele „provocari” ale Rusiei, transmite CNN. „Indemnam oamenii sa stea acasa pentru sarbatorile de Paște”, a declarat Dmitro Zhivitskyi,…

- Ajutor militar major pentru Ucraina anunțat de Marea Britanie: rachete antinava, vehicule blindate, sute de sisteme antiaeriene și antitanc. Marea Britanie va trimite 120 de vehicule blindate si noi sisteme de rachete antinava pentru a sprijini Ucraina, a anuntat sambata Downing Street in urma discutiilor…

- UPDATE 6 Marea Britanie va trimite mai multe rachete de aparare antiaeriana și antitanc in Ucraina, ca parte a unui nou pachet de echipamente militare in valoare de 100 de milioane de lire sterline (130 de milioane de dolari), a anunțat vineri premierul britanic Boris Johnson, conform CNN. Vorbind alaturi…

- Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție prin care solicita sancțiuni suplimentare impotriva Rusiei, inclusiv „un embargo total și imediat asupra importurilor de petrol, carbune, combustibil nuclear și gaze”. Rezoluția a fost adoptata cu 513 voturi pentru, 22 impotriva și 19 abțineri. Masurile…

- Fortele lui Vladimir Putin rapesc politicieni, activisti si jurnalisti ucraineni deoarece Rusia nu isi indeplineste obiectivele militare, a declarat luni ministrul britanic de externe Liz Truss, informeaza Reuters.Truss a condamnat „tactica odioasa” dezvaluita de organizatia ucraineana pentru drepturile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți, intr-un discurs adresat liderilor europeni, ca „NATO este cea mai puternica alianța din lume”, insa „unele state membre ale alianței sunt hipnotizate de agresiunea rusa”, relateaza BBC . Intr-un video call cu premierul britanic Boris Johnson…

- Dupa valul de sanctiuni occidentale impotriva intereselor Rusiei, este vorba de a continua sa canalizam “strigatul global impotriva atrocitatilor agresiunii ruse in sprijin practic si de durata pentru Ucraina”, potrivit Downing Street. Londra a mai indicat ca va acorda un ajutor de 100 de milioane de…