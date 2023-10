Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Libertații ar putea caștiga alegerile legislative de anul viitor, pentru a ajunge in poziția de a participa la guvernare sau chiar de a conduce un viitor executiv de la Viena. De aceea, legaturile acestui partid cu Moscova trebuie cunoscute, spune fostul șef al serviciului de informații austriac…

- Presedintele rus Vladimir Putin va avea luni o intrevedere cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea rusa Soci de la Marea Neagra, a anuntat vineri Kremlinul, transmite Reuters. Potrivit unor surse turce citate de aceasta agentie de presa, cei doi sefi de stat vor discuta in primul rand…

- Potrivit Moscovei, nava turceasca Sukru Okan, sub pavilionul Insulelor Palau, a fost inspectata in timp ce naviga in Marea Neagra cu destinația portul Ismail, bombardat la inceputul acestei luni.Inspecția ar fi avut loc in urma unor tiruri de avertisment lansate de pe nava de patrulare „Vasili Bikov”.Ministerul…

- Armata rusa ar putea incepe sa vizeze transportul maritim civil in Marea Neagra. Anunțul ingrijorator a fost facut de autoritațile din Marea Britanie. Avertismentul vine in contextul in care, Uniunea Europeana s-a angajat sa ajute Ucraina sa iși exporte aproape toate produsele agricole pe calea ferata…

- Marea Britanie deține informații care indica faptul ca armata rusa ar putea trece de la atacuri asupra instalațiilor de cereale ucrainene la atacuri asupra transportului maritim civil in Marea Neagra, a declarat marți ambasadorul britanic la ONU, Barbara Woodward, potrivit Reuters.

- Rusia nu pregateste atacuri asupra navelor civile de transport in Marea Neagra, a declarat joi ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, dupa ce Casa Alba a evocat posibilitatea unor astfel de atacuri, iar Ministerul rus al Apararii insusi a transmis ca va considera navele care se indreapta spre Ucraina…

- Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea - peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 - de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei, informeaza luni Reuters si DPA, preluate de Agerpres.