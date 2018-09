Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters, citat de Agerpres. Politia "ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului",…

- ULTIMA ORA Atentat TERORIST in Marea Britanie – Atacatorii au intrat in mulțime cu o mașina Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters,…

- Politia din Marea Britanie a efectuat mai multe percheziții dupa atacul de marți dimineața, de la intrarea in Parlament, cand o mașina a lovit in plin barierele. Suspectul este un cetațean britanic de 29 de ani, care a venit din alta țara.

- Atacul comis marti in fata Parlamentului de la Londra este socant, a declarat premierul Theresa May, avertizand ca amenintarea terorista ramane ridicata in Marea Britanie, relateaza Reuters. Politia...

- Presedintele american Donald Trump a indemnat marti la "duritate" si "forta" in fata teroristilor, in reactie la incidentul produs in cursul diminetii la Londra, unde un barbat a lovit cu masina o bariera de securitate de la parlament, ranind trei persoane, relateaza AFP si Reuters. "Inca un atac terorist…

- Barbatul arestat de politia britanica dupa ce si-a propulsat masina in bariera de securitate din fata Parlamentului de la Londra marti dimineata este suspectat de ''acte teroriste'', a anuntat Scotland Yard, citat de AFP si Reuters. Politia a indicat ca trateaza incidentul…

- Marea Britanie va stabili 'masuri de precautie rezonabile' referitoare la modul de pregatire pentru o posibila iesire din Uniunea Europeana in absenta unui acord asupra Brexit-ului, a declarat luni purtatorul de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si Press Association.…

- Zeci de mii de sustinatori ai Uniunii Europene au marsaluit sambata in centrul Londrei, de pe bulevardul Pall Mall si pana la palatul Parlamentului, pentru a cere guvernului britanic organizarea unui al doilea referendum privind termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza EFE,…