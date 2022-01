Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a decis sa renunțe la restricțiile impotriva COVID-19 și sa invețe sa traiasca cu noua tulpina de COVID-19, Omicron. Guvernul a declarat ca asta este ultima soluție. Ministerul Sanatații a declarat ca o carantina totala va distruge enorm economia din Regatul Unit. Responsabilii…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Sajid Javid, a transmis sambata, 1 ianuarie, faptul ca in Anglia nu vor fi introduse noi restrictii decat „in ultima instanta”, chiar daca numarul cazurilor de infectare varianta Omicron creste pe zi ce trece.

- Ministrul britanic al Sanatatii, Sajid Javid, a declarat sambata ca nu vor fi introduse noi restrictii decat ”in ultima instanta” in Anglia, in pofida inmultirii cazurilor de infectare cu Omicron, precizand ca trebuie obtinute mijloacele pentru a putea „trai cu virusul”, prin vaccinare, tratamente si…

- Conform „Daily Mail”, chiar din prima zi a anului 2022, Sajid Javid a declarat ca Marea Britanie se afla astazi intr-o poziție mai buna decat era in urma cu 12 luni, in ciuda variantei Omicron. Secretarul de stat pentru sanatate a declarat ca orice noua limitare a libertații ar fi o „ultima soluție”,…

- Sajid Javid, Ministrul britanic al Sanatatii: „Nu vor fi introduse noi restrictii decat in ultima instanta in Anglia, in ciuda inmultirii cazurilor de infectare cu Omicron. Trebuie sa invațam sa traim cu virusul, prin vaccinare, tratamente si depistare masiva.” Marea Britanie, una din tarile puternic…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Sajid Javid, a declarat sambata ca nu vor fi introduse noi restrictii decat "in ultima instanta" in Anglia, in ciuda inmultirii cazurilor de infectare cu Omicron, precizand ca trebuie obtinute mijloacele pentru a putea "trai cu virusul", prin vaccinare, tratamente si…

- Premierul britanic Boris Johnson a impus miercuri restricții mai dure pentru combaterea Omicron, in Anglia. Acesta le-a cerut oamenilor sa lucreze de acasa, sa poarte maști in locuri publice și sa foloseasca certificatul Covid. Numit „ Plan ul B”, pentru a incetini raspandirea variantei de coronavirus…

- Marea Britanie ar putea impune personalului din sanatate sa se vaccineze anti-coronavirus. Secretarul de stat in Ministrul Sanatații, Sajid Javid, a declarat pentru Sky News ca vaccinurile obligatorii pentru salariații din sanatate ar contribui la protejarea pacienților. Sajid Javid a adaugat ca nu…