Stiri pe aceeasi tema

- O ancheta este in curs de desfasurare dupa piratarea conturilor de Twitter si YouTube ale armatei britanice, a anuntat duminica Ministerul Apararii, noteaza AFP."Avem cunostinta despre spargerea conturilor de Twitter si YouTube ale armatei, iar o ancheta este in desfasurare. Armata ia foarte…

- Conturile de Twitter si YouTube ale armatei britanice au fost piratate, duminica, iar o ancheta este in curs de desfasurare, a anuntat Ministerul Apararii din Marea Britanie. Pe canalul YouTube au aparut inregistrari video despre criptomonede si mai multe imagini cu Elon Musk.

- O ancheta este in curs de desfasurare dupa piratarea conturilor de Twitter si YouTube ale armatei britanice, a anuntat duminica Ministerul Apararii, noteaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Universitați și cadre didactice din Marea Britanie și din Uniunea Europeana au colaborat la mii de proiecte comune cu instituții legate de armata Chinei comuniste, potrivit unei anchete. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Dupa mai bine de doua luni și jumatate de la izbucnirea de pe 24 februarie, razboiul din Ucraina continua. Deși la Harcov, al doilea mare oraș al țarii lui Zelenski, rușii pareau, sau dadeau de ințeles ca sunt calare pe situație, veștile de ultima ora arata ca Moscova a decis sa-și retraga soldații…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, intr-un discurs adresat atat poporului ucrainean, cat si participantilor la un eveniment de caritate din Marea Britanie, ca "daca toti din lume - sau cel putin majoritatea - erau conducatori fermi si curajosi ca Ucraina, ca Marea Britanie" este sigur…

- ​​Kievul a recunoscut miercuri un avans al fortelor ruse in estul Ucrainei. Mai multe localitati din regiunile Harkiv si Donbas au fost cucerite de armata rusa. Dupa Izium, localitate aflata deja sub controlul lor, fortele ruse desfasoara un asalt in directia Barvinhove, mai la sud. Armata rusa a cucerit…

- Cel mai recent raport al serviciului de informații de informații de la Ministerul Apararii din Marea Britanie asupra situației din Ucraina arata ca Rusia „a facut progrese minore in unele zone de cand s-a concentrat cu atacurile pentru ocuparea completa a Donbasului. Rusia nu a realizat inca un progres…