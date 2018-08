Stiri pe aceeasi tema

- Este stare de alerta la Londra, dupa ce un șofer a intrat cu mașina direct in bariera de securitate a Parlamentului.Se pare ca acesta a ranit mai mulți bicicliști, apoi s-a oprit direct in bariera. La fața locului s-au deplasat foarte mulți polițiști și un barbat a fost reținut. Acum…

- O masina a intrat in barierele de securitate de la Parlamentul din Londra, iar un barbat a fost arestat, a anuntat politia, scrie The Telegraph, conform News.ro . Politistii inarmati au inconjurat masina si pot fi vazuti cum il scot din vehicul pe sofer, in jurul orei locale 08:00. Scotland Yard a anuntat…

- La data de 10 august a.c., in jurul orei 10.00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat de 68 de ani, din Bacau a fost victima unui eveniment rutier, iar conducatorul auto implicat a parasit locul accidentului. Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat faptul…

- Un microbuz plin cu calatori a fost lovit, joi seara in județul Braila, de un tractor condus de un barbat care nu deține permis pentru acest tip de vehicul. Doi oameni au fost raniți, in timp ce ceilalți s-au ales cu o sperietura sora cu moartea. Accidentul a avut loc pe DN 21, la iesirea din Insuratei…

- Serviciile de urgenta din Germania au fost nevoite sa evacueze, duminica, zeci de vecini ai unui barbat decedat, dupa ce în locuinta acestuia au fost gasita o adevarata colectie de arme si explozivi.

- La data de 17 iunie a.c., in jurul orei 22.30, un barbat de 38 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un autoturism pe raza localitatii Hapria, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu un capat de pod. In urma accidentului, un barbat de 67 de ani si un […]

- Accident grav pe o șosea din Germania. Noua elevi din Marea Britanie au fost raniți dupa ce autobuzul in care se aflau a fost lovit de o mașina. Potrivit informațiilor preliminare, șoferul automobilului, un barbat de 90 de ani, a pierdut controlul volanului.

- Un barbat de 35 de ani a murit in urma unui accident rutier produs aseara in jurul orei 22.35, in satul Magdacesti, Criuleni. Victima, din raionul Rezina, traversa strada regulamentar, la trecerea de pietoni. Cel care l-a accidentat este un barbat de 42 de ani, din Straseni.