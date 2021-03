Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) continua sa recomande „pentru moment” vaccinarile cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca, a carui utilizare a fost suspendata de mai multe tari din cauza unor posibile efecte secundare, asteptand ca expertii organizatiei sa isi incheie procedura…

- "Cred ca pana la sfarsitul saptamanii 50- din populatia britanica adulta va fi vaccinata, iar oamenii sunt invitatisa o faca. Eu cred ca ei ar trebui sa se vaccineze", a declarat ministrul la postul de televiziune BBC. Cititi si: Numarul infectiilor a scazut cu 70- in Marea Britanie dupa prima doza…

- Dr. Falvius Cioca, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis, a vorbit in aceasta seara, in studiourile hdv.on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE, despre necesitatea vaccinarii in lupta cu pandemia de coronavirus. „Exista niște raționamente pentru care ne vaccinam, nu neaparat pentru ca ne…

- Danemarca a suspendat, din motive de precautie si pana la noi ordine, administrarea vaccinului de la AstraZeneca impotriva COVID-19, din cauza temerilor legate de formarea de cheaguri de sange la persoane vaccinate, a anuntat joi autoritatea sanitara, transmit AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat joi ca ar accepta cu bucurie sa fie vaccinat cu vaccinul AstraZeneca atunci cand ii va veni randul la imunizare, pe baza regulilor campaniei din Franța, conform Yahoo News care citeaza Reuters.

- Marea Britanie ar putea sa mentina in vigoare "anumite restrictii" pentru a limita propagarea maladiei COVID-19 pana cand intreaga populatie adulta va fi vaccinata, a declarat joi seara Susan Hopkins, directorul executiv al Public Health England, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Ea a…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si de compania AstraZeneca are eficacitate similara impotriva variantei britanice a coronavirusului ca si impotriva variantelor aflate anterior in circulatie, a anuntat vineri universitatea britanica, transmite Reuters. Varianta identificata…

- Contractul Uniunii Europene cu AstraZeneca pentru vaccinurile impotriva COVID-19 produse de aceasta companie contine dispozitii obligatorii, a declarat vineri presedinta CE, Ursula von der Leyen, in contextul in care blocul comunitar continua sa faca presiune asupra grupului farmaceutic pentru a livra…