Marea Britanie a semnat un tratat pentru aderarea la vastul bloc comercial din regiunea indo-pacifică CPTPP Semnat duminica, in Noua Zeelanda, acordul va fi dezbatut in Parlamentul din Marea Britanie, in timp ce alte natiuni membre ale CPTPP isi vor finaliza, de asemenea, propriile procese legislative. Mai mult de 99% din marfurile actuale din Marea Britanie care sunt exportate in tarile CPTPP vor fi in curand eligibile pentru tarife zero, a spus guvernul Regatului Unit. Acordul cuprinzator si progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific include 11 tari, intre care Canada, Mexic, Japonia, Australia, Vietnam, Singapore si Malaezia. Marea Britanie ar fi prima natiune europeana care se va alatura blocului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

