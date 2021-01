Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a detectat 77 de cazuri de infectare cu varianta coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita in Africa de Sud, toate la persoane care au calatorit in aceasta tara sau sunt contacti ai acestora, plus alte 9 cazuri de infectare cu o alta varianta a aceluiasi coronavirus, cea

- Doua cazuri de infectare cu tulpina coronavirusului depistata in premiera in Marea Britanie au fost confirmate, vineri, in București, potrivit surselor G4Media.ro. Pentru depistarea noilor tulpini este necesara realizarea unei analize de laborator care dureaza cateva zile. Astazi a venit confirmarea…

- Danemarca a anunțat ca a inregistrat primul caz de infectare cu noua varianta a coronavirusului extrem de contagioasa descoperita in Africa de Sud, precum si o crestere a numarului de infectari cu tulpina foarte transmisibila B117 identificata initial in Marea Britanie. Institutul national de serologie…

- Grecia a depistat patru cazuri de infectare cu noua varianta a coronavirusului la persoane care au calatorit recent din Marea Britanie, transmite duminica Reuters, citind un oficial din Ministerul Sanatatii. Noua varianta a virusului, care se raspindeste acum in lume, a fost detectata pentru prima data…

- Autoritatile sanitare indiene au identificat sase persoane care au revenit din Marea Britanie si sunt infectate cu noua varianta de coronavirus, varianta care a determinat autoritatile din mai multe tari sa ia masuri de inchidere a frontierelor, transmite marti Reuters, potrivit AGERPRES. In…