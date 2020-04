Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de mașini noi in Italia au scazut cu 86% in martie, luna in care activitatea economica a incetat aproape total in țara europeana unde coronavirusul a facut cele mai multe ravagii, scrie Automotive News. Cea mai pesimista prognoza indica o scadere de aproape 50% a pieței auto pentru intreg…

- Presedintele interimar al Senatului, Titus Corlatean, a afirmat luni, la Curtea Constitutionala, ca primele semne ale conflictului juridic dintre Parlament si presedintele Klaus Iohannis au aparut la inceputul acestui an. "Conflictul juridic care opune Parlamentul presedintelui Romaniei…

- In primele zile ale saptamanii vor fi temperaturi record, mai mari chiar si cu 10 grade fata de normalul perioadei. De miercuri, insa, vremea se va raci, dar temperaturile tot nu vor scadea sub valorile normale pentru aceasta perioada.Saptamana a debutat cu temperaturi neobișnuit de ridicate…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) vorbește intr-un video pentru unul dintre partenerii comerciali ai romancei, Banca Transilvania, despre munca pe care a depus-o pentru a ajunge la cel mai inalt nivel in tenis. Simona Halep va juca in semifinalele Australian Open 2020 cu spanioloaica Garbine Muguruza…

- 23 ianuarie: Richard Demarco – din nou la București, impreuna cu Arthur Watson, cu marturii foto și video inedite ale anilor 60-70, prezentate in premiera in Romania 30 ianuarie: istoricul de arta și teatru, Viviana Iacob – despre relațiile și schimburile privilegiate dintre teatrul romanesc și cel…

- Grupul german BMW a anuntat, marti, ca 3112 automobile au fost livrate de BMW si MINI in 2019, ceea ce reprezinta un nou record pentru prezenta companiei in Romania potrivit news.ro.”Cu 2858 livrari, BMW realizeaza cea mai buna performanta din istoria marcii in Romania (crestere de 3% fata…

- Joi seara, pe 9 ianuarie 2020, a aparut anunțul ca, a doua zi, pe 10 ianuarie, de dimineața, la Galați, președintele executiv al FC Petrolul, Marius Stan, urma sa-și anunțe candidatura la postul de primar al municipiului de la Dunare. Vineri, Stan a susținut o conferința de presa in acest sens, iar…

- Ziarul Unirea „RO.MANIA (NE)EDCUATA”: In timp ce Educația primește cea mai mica alocare din istoria recenta, in proiectul Bugetului 2020, 150.000 de copii din Romania adorm flamanzi in fiecare seara „RO.MANIA (NE)EDCUATA”: In timp ce Educația primește cea mai mica alocare din istoria recenta, in proiectul…