In ultima perioada, tot mai mulți dintre noi primim emailuri cu mesaje ca ne vor fi blocate conturile sau ca trebuie sa ne reactualizam datele. Inainte de a le deschide, verificați adresa de la care este trimis emailul, pentru ca șase din zece mesaje sunt frauduloase, trimise de hackeri. Infractorii cibernetici gasesc tot felul de metode pentru a pacali oamenii. O noua metoda este trimiterea de emailuri, in numele bancilor. Mulți oameni deschid fișierele atașate de hackere in email, urmand ca apoi, infractorii sa aiba acces la datele din calculator, la parole și la multe activitați. Mesajele din…