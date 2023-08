Mare atenție la roşiile încolțite. Sunt toxice și nu trebuie consumate! Specialistii avertizeaza ca tomatele cu seminte incoltite sunt toxice deoarece incep sa acumuleze solanina, o substanta toxica existenta in plantele din familia Solanaceae.Specialistii in horticultura spun ca legumele care provin din import sunt tratate chimic pentru a rezista mult de la recoltare, pe durata transportului, depozitarii, insa nu totdeauna substantele administrate isi fac efectul. ”Tomatele cu semintele incoltite au fost recoltate demult, sortate, transportate si depozitate in Romania. Netratate corespunzator, nu ar fi rezistat mai mult de zece zile. Arata foarte bine la exterior,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

