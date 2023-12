Mare atenție la etichete! De unde provine, de fapt, carnea de porc din magazinele din România Din cauza traiului costisitor, mulți romani iși vor petrece sarbatorile acasa. Așa ca masa festiva de Craciun și de Revelion devine si mai importanta. Gospodinele au inceput deja sa se pregateasca si au mers in supermarketuri. Acolo, la mare cautare e, in aceasta perioada, carnea de porc. Toți oamenii o cumpara, dar puțini știu, de fapt, de unde provine ea. Iata de unde este adusa carnea de porc din magazinele din Romania!De unde este adusa carnea de porcA mai ramas doar o saptamana pana la Craciun, iar oamenii au luat cu asalt magazinele pentru a face cumparaturi. Este mare agitație in supermarketuri,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

