Mare atenție la ce postați pe Facebook! Specialiștii spun care sunt manifestările de care trebuie să ne ferim Facebook-ul este una dintre cele mai folosite rețele sociale din lume. Blogul producatorului de soluții de securitate Eset ne invața care sunt manifestarile pe care trebuie sa le evitam atunci cand folosim aceasta aplicație. Atunci cand folosim Facebook-ul nu trebuie sa uitam un lucru: „ceea ce se posteaza pe internet ramane pe internet” – probabil pentru totdeauna și pentru a fi vazut de intreaga lume. „Daca nu va gandiți suficient de mult la ceea ce distribuiți online, o eroare de judecata ar putea reveni și va va afecta mai tarziu in viața. Acest lucru poate fi valabil mai ales pentru perspectivele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

