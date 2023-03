Stiri pe aceeasi tema

- Dennis Man (24 de ani) a primit note mici in presa italiana, fiind sambata printre cei mai slabi jucatori ai Parmei in victoria cu Reggina, scor 1-0. Nu a pus deloc probleme in atac și a fost schimbat din nou. Titularizat a treia oara la rand, dupa revenirea in urma accidentarii musculare, Dennis Man…

- Jaqueline Cristian se afla in fața celei mai mari reușite a carierei sale. Romanca a ajuns, sambata dupa masa, in mare finala de la Trnava, dupa ce a invins-o in penultimul act al competiției pe reprezentanta gazdelor, Kristina Kucova, cu scorul de 6-3, 6-4. Astfel, succesul o propulseaza pe Cristian…

- Dupa trei saptamani de la revenirea sa pe teren dupa ce a fost diagnosticat cu un cancer la testicule, atacantul franco-ivorian Sebastien Haller a inscris primul sau gol in Bundesliga, contribuind la victoria categorica a Borussiei Dortmund in meciul cu Freiburg, cu scorul de 5-1, sambata pe propriul…

- Borussia Dortmund a caștigat cu Freiburg, scor 5-1, in etapa #19 din Bundesliga. Sebastien Haller (28 de ani) a marcat in repriza a doua primul gol intr-un meci oficial dupa ce a invins cancerul testicular. Galben-negrii au egalat-o pe Bayern in clasament, ambele avand 37 de puncte. Bavarezii au meci…

- Meciul dintre UTA Arad și CS Mioveni din etapa a 23-a a Ligii 1 s-a terminat cu victoria elevilor lui Nicolae Dica, scor 2-1. Deși a invins-o pe UTA, echipa lui Nicolae Dica ramane ultima clasata din Liga 1. Citește și: Traficant de droguri, prins in flagrant in timp ce ridica un pachet trimis pe […]

- Echipa germana RB Leipzig a castigat marti, in deplasare, scor 6-1, meciul disputat in compania formatiei Schalke 04, in deschiderea etapei a 17-a din Bundesliga, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Borussia Dortmund a fost egalata de trei ori de FC Augsburg, dar echipa lui Edin Terzic a reușit pana la urma sa obțina o victorie foarte importanta in etapa a 16-a din Bundesliga, scor 4-3.

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova va disputa, joi dimineata, ultimul meci oficial din campionat in acest an. In Sala Polivalenta din Banie va poposi HC Zalau, iar disputa dintre cele doua rivale va avea loc de la ora 11.30. Meciul va conta pentru etapa a 11-a din Liga Florilor. Craiova a bifat…