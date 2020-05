Stiri pe aceeasi tema

- Masurile decise de autoritațile romane in sprijinul Republicii Moldova, in contextul epidemiei COVID-19, sunt o dovada in plus a faptului ca Romania a fost și este mereu alaturi de cetațenii din Republica Moldova.

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit despre situația din Romania și despre amenzile date de polițiști și jandarmi incepand cu 16 martie, cand s-a instaurat starea de urgența din cauza pandemiei de coronavirus. Oficialul a recunoscut ca polițiștii au facut unele abuzuri cand au dat amenzi…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne a spus ,miercuri,ca relaxarea anunțata de Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dupa 15 mai vafi posibila doar daca romanii respect in continuare prevederile ordonanțelormilitare.”Azi au ieșit din carantina și izolare mai multe persoane decat au intrat, suntem…

- CORONAVIRUS. Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat ordonanța militara cu numarul 9. Masurile adoptate: Prelungirea suspendarii zborurilor in și din Romania spre Marea Britanie, Irlanda de Nord, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania. ...

- 56 de romani izolați in Dubai aufost repatriați sambata, grație eforturilor MinisteruluiAfacerilor Externe, care a facilitat ajungerea in țara a acestora,cu o cursa charter a unei companii private. Alți 52 de compatrioțiau ajuns vineri in Romania cu o alta cursa, din Irak, se arataintr-un comunicat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat duminica, dupa anunțul legat de instituirea starii de urgența, incepand de luni, ca un grup de lucru a facut propunerea care va ajunge la președinte cu masurile pe care le va implica starea de urgența. „Știu ca presupune schimbarea modului de viața, dar…

- Comitetul de Urgența a inceput la ora 19.00. Intrunirea vine pe fondul creșterii alarmante a cazurilor de infecție cu COVID-19: BILANȚUL OFICIAL a urcat la 52 de bolnavi. Numarul imbolnavirilor s-a dublat intr-o singura zi.La ședința, premierul interimar Ludovic Orban a facut cateva recomandari cetațenilor,…