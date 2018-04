Stiri pe aceeasi tema

- De ce a pierdut Ionuț Lupescu alegerile FRF. Explicațiile unui eșec neașteptat. La ieșirea din sala, dupa terminarea alegerilor , Dan Dumitru, șeful AJF Vrancea, susținator al lui Ionuț Lupescu și cel mai vocal anti-Burleanu, a avut un moment de sinceritate. ”A avut loc o tradare. O tradare mare, de…

- Zi decisiva in fotbalul romanesc. Federatia Romana de Fotbal isi alege un nou sef. Fostul mare fotbalist Ionut Lupescu, de patru ani director tehnic al UEFA, este considerat favorit in duelul cu actualul presedinte Razvan Burleanu pentru obtinerea unui mandat de patru ani in fruntea Federatiei. Printre…

- Comisia de verificare a candidaturilor la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal a validat dosarele a patra candidati, Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas si Ilie Dragan, informeaza site-ul FRF. Comisia a fost formata din Paul Filip Ciucur, Gabriel Manu si Daniel Cernat Marin…

- Razvan Lucescu il susține pe Ionuț Lupescu. Mesajul antrenorului de la PAOK Salonic. Fostul selecționer al Romaniei e de partea omului care l-a pus la carma tricolorilor. Razvan Lucescu are timp destul de cand campionatul Greciei a fost suspendat, iar acesta n-a ezitat sa trimita un filmuleț cu un…

- Casa de pariuri care sponsorizeaza FRF il indica pe Ionuț Lupescu favorit la alegerile de pe 18 aprilie. Cei care concep cotele la pariuri nu il considera pe Razvan Burleanu, actualul președinte, cu prima șansa la victorie. Astfel, Ionuț Lupescu are cota 1,75 ca va triumfa la alegerile de…

- Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu pentru un nou mandat. "De la 1 Martie ma suspend din functie (n.red. - e angajat in cadrul FRF). Regret ca nu a fost acceptata oferta de a se suspenda si el, Burleanu.…

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- Razvan Burleanu a oferit primele reacții dupa ce Ionuț Lupescu și-a anunțat oficial candidatura pentru șefia FRF. Alegerile au loc la 18 aprilie. Azi, actualul președinte a fost la o intalnire la Cheile Gradiștei, iar apoi a acceptat sa vorbeasca despre ultimele noutați legate de alegeri. Florin Prunea,…