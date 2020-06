Marcel Pavel, suspect de COVID-19. Ce simptome are artistul

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pavel este suspect de COVID-19, dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Artistul și-a facut testul, iar acum așteapta rezultatul, care va veni peste doar doua zile. Marcel Pavel, in varsta de 60 de ani, nu se simte bine de cateva zile. Interpretul crede ca a racit la filmarile emisiunii Te cunosc…

- Oamenii de stiinta din Rusia se pregatesc sa inceapa in doua saptamani studiile clinice pentru un vaccin care sa combata noul coronavirus, a anuntat ministrul rus al Sanatatii, potrivit agentiei de stiri Tass. Rusia este una dintre tarile cu cele mai multe cazuri de coronavirus din lume, fiind…

- “Ca de obicei, Administrația Trump a transmis, in aceasta saptamana, un mesaj confuz legat de controlul armamentului. Administrația și-a anunțat planul de parasi Acordul Cer Deschis chiar daca s-a declarat nerabdatoare sa susțina un proces mai larg de control al armamentului care sa includa atat Rusia…

- Primarul General, Gabriela Firea, anunța ca s-au inscris 8.500 de bucureșteni pentru marea testare Covid-19 care va avea loc pe Arena Naționala. Ea a menționat ca mai sunt inca 2.500 de locuri disponibile.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca astazi se va da startul proiectului privind testarea…

- Realizatorul emisiunii "In Gura Presei", de la Antena 3, a comentat afirmatiile colegului sau de trust, Mihai Bendeac, potrivit carora el si familia sa ar fi fost infectati cu coronavirus. "Pe bune? A fost testat? Cum de n-a ajuns la spitalele-puscarie? A fost o exceptie ca o reverenta (penala)…

- Intr-un interviu acordat publicatiei Bursa, Vergil Chitac marturiseste ca nu crede ca a fost infectat la Bruxelles, de la adunarea NATO, asa cum, spune el, s-a tot vehiculat iresponsabil de o parte a presei. „Medicii mi-au transmis ca, avand in vedere evolutia si manifestarea bolii, cel mai probabil…

- Un tigru in varsta de patru ani de la gradina zoologica din Bronx, New York, a fost confirmat pozitiv pentru noul coronavirus. Potrivit CNN , care citeaza un comunicat al gradinii zologice, tigrul malaezian, numit Nadia, doi tigri Amur și trei lei africani „au dezvoltat o tuse uscata și sunt in perioada…

- ”Suceava e un focar COVID-19 scapat de sub control”, a spus azi ministrul Sanatații, aflat intr-o vizita la Constanța. A ajuns așa pentru ca autoritațile au reacționat ca in cazul de fața. Familia unui barbat de 87 de ani, din comuna Udesti, a solicitat, pe 20 martie, internarea acestuia, la Spitalul…