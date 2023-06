Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi nu o scapa din ochi pe iubita lui, iar cei doi sunt impreuna la fiecare pas, asta dupa ce au decis sa iși mai ofere o șansa. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și noi avem dovada ca cei doi sunt mai fericiți ca niciodata!

- USR nu este de acord cu procedura de urgența pentru adoptarea noului Cod al urbanismului, cea mai importanta lege in domeniul construcțiilor din ultimii 20 de ani. Dincolo de faptul ca legea are 500 de pagini, conținutul tehnic, de specialitate, necesita o dezbatere atenta, care sa implice și specialiștii…

- Razvan Plumb are cu ce se mandri, iar fiul Rovanei Plumb iși susține iubita la fiecare pas și nu o scapa din ochi! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele milionarului și au surprins cele mai tari imagini.

- Andreea Balan nu iși face griji! Indragita cantareața a invațat sa se bucure de fiecare moment din viața, indiferent de ce i se intampla. Paparazzii Spynews.rom, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins dovada clara ca știe sa prețuiasca orice clipa.…

- Daca ar exista cadru legislativ, problema animalelor fara stapan ar fi rezolvata mult mai repede, spune presedintele Consiliului Judetean Ilfov. „Noi am inceput aceasta campanie acum circa un an de zile. Am reusit sa derulam acest proiect, evident doar cu sprijinul unor ONG-uri deoarece, din pacate,…

- Fulgy a sarutat-o pe o tanara misterioasa, dupa ce a ieșit din secția de poliție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini rare cu fiul Clejanilor. Cu cine iși petrece tanarul timpul dupa desparțirea de Bia Khalifa.

- Mira reușește sa atraga toate privirile atunci cand iese in oraș. In preajma cui iși petrece artista timpul liber. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare.

- Cristian Boureanu are pe cine se baza atunci cand iese in ora, iar fostul politician a fost surprins in compania mai multor persoane. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini cu Cristian Boureanu la un restaurant de lux din Capitala.