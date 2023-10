Marcel Ciolacu vorbește despre prima ”străpungere” din ultimii 30 de ani Premierul Marcel Ciolacu a dat declarații luni, in cadrul vizitei de la șantierul Autostrazii Sibiu-Pitești. El spune ca, pentru prima data in istoria Romaniei, s-a creat un echilibru intre deficit și investiții. Marcel Ciolacu a spus ca proiectul Autostrazii Sibiu-Pitești este „prima strapungere din perioada comunista” și, chiar daca nu este o lucrare intinsa, este foarte dificila. „Este evident ca deja constructorul este in avans cu lucrarile. Sunt ferm convins ca daca am fi fost in Schengen ar fi fost si mai in avans si lucrurile ar fi mers mult mai usor. In acest moment, Romania are (…) un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

