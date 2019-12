Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca PSD va sesiza Curtea Constituționala pe legile in cazul carora Guvernul și-a angajat raspunderea, asta pentru ca doua legi care reglementeaza același lucru se afla in dezbatere parlamentara. Ciolacu a precizat ca PSD nu va iniția o moțiune de cenzura.”PSD…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca este „foarte grav” faptul ca Guvernul ia in calcul sa vanda societațile cu capital de stat și ca acest lucru ar putea sa determine PSD sa depuna o moțiune de cenzura. Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca, in 2020, se va lucra la o noua lege a pensiilor, care sa elimine ”disfunctionalitatile, inechitatile”. ”Anul viitor, e inclus in programul de guvernare, vom crea echipe largi de lucru in care vom include specialisti, vom include reprezentanti…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca nu a discutat despre asumarea raspunderii in Parlament pe Legea bugetului, reafirmand ca obiectivul PNL este sa reuseasca adoptarea bugetului pana la finalul anului. Declarația lui Orban vine la scurt timp dupa ce presedintele interimar al…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca Guvernul PNL "ingroapa Romania" prin masurile de reforma anuntate. "PNL face reforma! Scurta recapitulare: reforma in Munca incepe prin desfiintarea salariului minim pentru cei cu studii superioare. Legea salarizarii ar putea sa…

- Noul lider PSD, Marcel Ciolacu, i-a acuzat vineri pe liberalii aflați la guvernare ca imprumuta 40.000 de Euro pe minute in contul Romaniei, ca „arunca in aer” cursul de schimb și astfel „explodeaza” ratele și creditele romanilor și ca imping „premeditat” Romania in deficit bugetar excesiv. „Concluzie:…

- Premierul demis Viorica Dancila considera ca este un abuz faptul ca presedintele Klaus Iohannis "a intervenit" la presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a stopa numirea unui comisar propus de Guvernul PSD. "A facut un abuz prin faptul ca a intervenit la presedintele…

- Klaus Iohannis a facut apel la partidele parlamentare sa susțina noul Guvern, afirmand ca aceste trebuie instalat urgent, pentru a ieși din criza politica in care ne aflam. Cuvantul-cheie, in opinia Oanei Zamfir, este criza. ”Klaus Iohannis credeam ca a scapat porumbelul spunand ca suntem…