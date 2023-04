Sportul romanesc are nevoie de reforme, iar in Planul National de Redresare si Rezilienta nu sunt sume pentru acest domeniu, a declarat, joi, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. „Ocupam spatiul public vorbind despre cifre si bani, este o greseala imensa pe care o facem. Trebuie sa vorbim in primul si in primul rand despre reforme. Sportul romanesc are nevoie de reforme. Reformele costa politicienii. Asta este adevarul. In sondaje intotdeauna exista o opozitie cand se intampla o reforma, ba in sistemul de sanatate, ba in educatie, ba la Finante, cand cerem sa se faca digitalizarea. (…) In PNRR sunt…