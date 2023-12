Stiri pe aceeasi tema

- ”Ieri vorbeam cu domnul ministru al transporturilor si cu ministrul Caciu de la Fondurile Europene, s-au facut toate platile pentru lucrarile la aeroporturi, si la Timisoara, la Targu Mures mai putin, si la Oradea si la Iasi, Baia Mare”, a spus premierul. El a precizat ca ”e un ritm alert pe tot ce…

- O noua sectiune din Autostrada Transilvania urmeaza sa fie data in circulatie anul acesta, lucrarile pe sectiunea Chetani-Campia Turzii (15,7 km) fiind aproape de final, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, conform Agerpres."Saptamana viitoare, dupa deschiderea…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri ca spera sa finalizam in urmatoarele doua zile negocierile pentru aderarea la Spatiul Schengen, in primul pas, aerian si naval, iar anul viitor, aderarea pe terestru. ”Pentru anul acesta speram sa finalizam in urmatoarele doua zile negocierile pentru aderarea…