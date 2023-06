Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca a continuat circul inceput in plenul Parlamentului și la declarațiile de presa pe care le facea premierul Ciolacu. Cei doi avut un schimb dur de replici in care senatoarea i-a reproșat premierului ca a vandut țara. In replica, Ciolacu a facut-o pe Șoșoaca „mincinoasa ordinara”.

- Diana Șoșoaca a fost protagonista unui nou scandal luni, 26 iunie, in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului. Senatoarea neafiliata a fluierat si a folosit un clopoțel in timpul ședinței in care s-a votat eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.„Pensiile speciale sunt o minciuna,…

- Premierul Marcel Ciolacu (PSD) și senatoarea independenta Diana Șoșoaca s-au jignit, luni, pe holul Camerei Deputaților, dupa votul final privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor.Ciolacu susținea o conferința de presa in care o acuza pe Diana Șoșoaca de „capușarea” evenimentelor…

- Scandal pe holurile Parlamentului, intre senatoarea Diana Șoșoaca și premierul Marcel Ciolacu, dupa votul pentru eliminarea pensiilor parlamentarilor. Ciolacu o critica pe Șoșoaca in fața presei, pentru ca a facut circ in plen, cand Șoșoaca a intervenit și a inceput sa-l acuze ca „a vandut țara Americii”.…

- Legea pentru eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari a fost votata, luni, de plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului cu 382 de voturi pentru și trei abțineri. Sedinta fost perturbata de senatoarea Diana Sosoaca, aceasta urland si fluierand ca pe stadion. Camera Deputaților și…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca legea pensiilor speciale ar trebui sa se aplice și pentru pensiile care sunt in plata, altfel nu poate fi vorba de o reforma, informeaza Agerpres.

- Marcel Ciolacu a vorbit despre pensiile speciale, dar și despre cat de important este acest aspect pentru Romania. Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca, in cazul in care nu va fi facuta reforma pensiilor speciale prevazuta in PNRR, cand va fi premier isi va asuma raspunderea pe o astfel de lege…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa la Piatra Neamț, ca daca reforma pensiilor speciale nu se va realiza și Romania va risca sa piarda din acest motiv fondurile PNRR, atunci el iși va asuma raspunderea in fața Parlamentului cand va ajunge premier.„Eu nu o sa renunț…