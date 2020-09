Panica in PSD. Trei lideri PSD Salaj au fost confirmati cu noul coronavirus si au ajuns in spital. Aceștia s-au intalnit vineri, inaintea alegerilor locale, cu Marcel Ciolacu, liderul partidului. Președintele PSD și-a facut deja testul anti-COVID și a intrat in izolare. Același lucru a facut și secretarul general al partidului Paul Stanescu, potrivit Hotnews. […]