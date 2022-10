Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis sambata un mesaj prin care saluta numirea in funcția de premier al Italiei a Giorgiei Meloni și anunța ca partidul pe care-l conduce este deschis discuțiilor despre romanii stabiliți in peninsula și despre UE și NATO. „Salut numirea #GiorgiaMeloni in funcția…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis sambata un mesaj prin care saluta numirea in funcția de premier al Italiei a Giorgiei Meloni și anunța ca partidul pe care-l conduce este deschis discuțiilor despre romanii stabiliți in peninsula și despre UE ș

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a salutat, sambata, numirea noului premier al Italiei, Giorgia Meloni, transmitand ca PSD este deschis discutiilor pentru protectia romanilor care traiesc in Peninsula si pentru a lucra impreuna pentru protejarea valorilor si intereselor…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis noului premier al Italiei, Giorgia Meloni, felicitari pentru numirea in functie, exprimandu-si increderea intr-o conlucrare care sa conduca la dezvoltarea in continuare a Parteneriatului Strategic Consolidat dintre Romania si Italia.

- Giorgia Meloni, lidera partidului post-fascist Fratelli d’Italia invingator in alegerile legislative, a fost desemnata sa formeze guvernul de catre presedintele Sergio Mattarella. Giorgia Meloni, in varsta de 45 de ani, a acceptat aceasta responsabilitate, devenind prima femeie chemata sa ocupe aceasta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, referitor la o posibila schimbare din functie a ministrului Apararii, Vasile Dincu, ca nu se poate „cadea in ridicol” sa demiti un membru al guvernului pentru o declaratie cum a fost cea facuta de Dincu cu privire la negocierea pacii in conflictul dintre…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca partidul sau nu va pierde viitoarele alegeri prezidentiale, iar candidatul va fi stabilit prin alegeri interne, nefiind exclusa includerea pe lista a unor personalitati din afara formatiunii. „Nu mai exista cutuma in Partidul Social Democrat ca presedintele…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca in perioada urmatoare in coaliție vor fi discutate „doua, trei variante” privind prețurile din energie, urmand ca pana la 1 septembrie sa fie gata actele normative. Ciolacu a criticat liberalizarea și a precizat ca cel puțin pentru consumatorul casnic…