Marcel Ciolacu: S-ar putea să fie un act patriotic depunerea unei moţiuni de cenzură Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara ca depunerea unei motiuni de cenzura ar putea fi catalogata "un act patriotic", dar ca nu va promova un astfel de demers fara sa fie sigur ca va obtine voturile necesare pentru ca motiunea sa treaca.



"S-ar putea sa fie un act patriotic depunerea unei motiuni de cenzura. Cu certitudine eu nu voi promova o motiune de cenzura daca ea nu trece", a spus Ciolacu la Antena 3.



Presedintele PSD nu a exclus posibilitatea ca o astfel de motiune de cenzura sa fie depusa inainte de alegerile locale, odata cunoscuta data… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "S-ar putea sa fie un act patriotic depunerea unei motiuni de cenzura. Cu certitudine eu nu voi promova o motiune de cenzura daca ea nu trece", a declarat Ciolacu la Antena 3. Presedintele interimar al PSD nu a exclus posibilitatea ca o motiune de cenzura sa fie depusa inainte de alegerile…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara ca, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, nu are la aceasta data nicio discutie institutionala pe tema prelungirii starii de alerta. "In acest moment, eu nu am nicio discutie institutionala in ceea ce priveste prelungirea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu a confirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partidul este supus unei anchete a Directiei Nationale Anticoruptie, pentru modul in care a cheltuit banii publici, dar nu a vrut sa precizeze ce campanie este vizata, cea de la prezidentiale sau europarlamentare.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat o ancheta de amploare a DNA in interiorul partidului, potrivit Antena 3. Liderul social-democraților a anunțat ca Direcția Naționala Anticorupție a cerut documente de la partid legate de datoriile și contractele PSD din campania electorala de la prezidențiale,…

- Dupa ce președintele Klaus Iohannis a atacat public intenția periculoasa a PSD de a depune moțiune de cenzura impotriva guvernului Orban in plina stare de alerta, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a sarit in sus, revoltat, spunand ca președintele minte. In fapt, dupa tehnica „hoțul…

- Evenimentul de ieri, cand liderului PSD i s-a facut rau la sediul partidului, incinge spiritele pe scena politica. Mai multe surse social-democrate au precizat ca Marcel Ciolacu a fost foarte afectat de atacurile...

- Ieșirile lui Klaus Iohannis din ultima saptamana și, in special, atacul virulent adus PSD și președintelui acestui partid, Marcel Ciolacu, pe tema “ințelegerii secrete” pe care acesta ar fi avut-o cu...

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni la Antena 3 ca in decretul emis de Klaus Iohannis, pentru instaurarea starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei pe o perioada de 30 de zile, exista „anumite lucruri care nu sunt foarte bine facute” si ca desi Parlamentul nu poate interveni…