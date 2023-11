Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afeceri Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite in Romania in vremea președintelui Donald Trump, a indemnat autoritațile de la București sa negocieze mai ferm pentru intrarea Romaniei in Spațiul Schengen, in contextul in care, in decembrie 2023, Romania ar putea avea șansa unui nou…

- Lista candidatilor PSD la europarlamentarele de anul viitor va fi lansata cu ocazia Congresului PES care urmeaza sa se desfasoare la Bucuresti, a anuntat presedintele partidului, premierul Marcel Ciolacu, citat de Agerpres. „Orice coleg poate sa deschida aceasta lista, mai ales dintre cei care in acest…

- Comunitatea romaneasca din Israel se poate baza pe sprijinul Guvernului de la Bucuresti, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Premierul s-a intalnit, marti, in cadrul vizitei efectuata in Israel, cu reprezentanti ai diasporei romane din aceasta tara. ‘O intalnire emotionanta cu diaspora romana din…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski ar putea veni in Romania in ziua de 10 octombrie 2023. Oficial, aceasta vizita nu este deocamdata confirmata. Neoficial, surse politice din Romania susțin ca liderul ucrainean va avea o scurta vizita la București, unde se va intalni cu președintele Klaus Iohannis,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat la București pe 10 octombrie, conform unor surse oficiale. Intr-un interviu recent la Digi 24, premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a confirmat ca președintele Zelenski urmeaza sa faca o vizita oficiala in țara noastra. Volodimir Zelenski a participat…

- Cu ocazia Summit-ului de la București privind Inițiativa celor Trei Mari, premierul Marcel Ciolacu a adus in discuție o serie de mesaje cheie și direcții strategice pentru viitorul cooperarii regionale. Evenimentul a avut loc in contextul complex al evoluțiilor recente in regiune și a necesitații de…

- Ranile victimelor care au ajuns la spital in urma exploziilor de la Crevedia nu vor trece ușor. In spitale se duce o lupta continua pentru a-i salva pe pacienți. 19 persoane mai sunt acum internate in Romania și 12 in strainatate.

- Premierii Ucrainei și Romaniei, Denis Șmihal, respectiv Marcel Ciolacu, se intalnesc, vineri, la București. Surse politice au declarat pentru MEDIAFAX ca Șmihal este deja in Romania și se indreapta spre Capitala.