Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni, ca motiunea de cenzura este una "punctuala" si nu reprezinta "un acord politic intre PSD si UDMR pentru crearea unei viitoare majoritati". "Parerea noastra, chiar daca matematic nu avem numarul de voturi, ca va trece aceasta motiune si…

- Marcel Ciolacu crede ca moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Orban va trece, chiar daca în acest moment „matematic nu avem numarul de voturi”. „Am justificat de ce depunem aceasta moțiune, de ce strângem semnaturi de la PSD și UDMR, se încalca o…

- Conducerea interimara a PSD se reunește, luni, la sediul din Kiseleff, social-democrații urmând sa discute, între altele, despre alegerile anticipate și despre moțiunea de cenzura pe care o vor depune împotriva Guvernului Orban, informeaza Mediafax.Printre subiectele care vor…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat duminica, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca au fost stranse 115 semnaturi pentru a depune motiunea de cenzura, dupa asumarea raspunderii Guvernului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Erau 115 semnaturi. Cu alte…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in acest moment nu exista suficiente voturi pentru ca motiunea anuntata de el insusi sa fie votata. „Matematic nu sunt suficiente voturi doar de la PSD si de la UDMR. Azi de dimineata am avut o intalnire, am vorbit cu liderii de grup de la…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nici PSD si nici UDMR nu vor face propuneri pentru functia de premier in cazul in care motiunea de cenzura anuntata de cele doua formatiuni politice dupa asumarea raspunderii Guvernului pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca nici PSD si nici UDMR nu vor face propuneri pentru functia de premier in cazul in care motiunea de cenzura va fi votata, iar Guvernul va cadea. Ciolacu mai spune ca in prezent nu exista suficiente voturi pentru ca motiunea sa treaca. "Este o…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, joi, ca ALDE nu poate vota pentru moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Orban anunțata de PSD, deoarece partidul pe care îl conduce nu poate susține un demers care sa împiedice revenirea la alegerea primarilor în doua tururi, scrie Mediafax.„Nu,…