- Eliminarea facilitaților fiscale nu va fi „una brutala, care sa se strice activitatea”, spune premierul Marcel Ciolacu. El afirma ca excepțiile vor fi scoase gradual. Romania are trei sectoare in care angajații au anumite facilitați fiscale: IT, construcții și agricultura.„Avem programe in desfașurare,…

- Un protest spontant a fost declanșat joi de angajații din Ministerul Finanțelor, nemulțumiți de proiectul Ordonanței de Urgența referitoare la reducerea chletuielilor bugetare. O directoare din Minister, cu ochii in lacrimi, i-a spus ministrului Marcel Boloș ca demisioneaza, decat sa accepte reducerea…

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul de Finanțe, Marcel Boloș,prezinta noile masuri fiscale, pe care șeful guvernului le-a calificat ca „prima reforma reala in ceea ce privește sistemul bugetar. „E pentru prima oara cand un guvern al Romaniei iși asuma o astfel de abordare. (…) Imi asum in totalitate…

- Cat ar putea sa coste un kilogram de piept de pui, daca s-ar aplica reducerea prețurilor la alimentele de baza. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat , chiar in ziua in care a devenit liderul Executivului, ca unul dintre obiectivele sale il reprezinta ieftinirea alimentelor. Cat ar putea sa coste un kilogram…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat convins ca vor trebui scoase anumite exceptii la Codul Fiscal, dar susține ca nu sunt vizate deocamdata cele adoptate pentru industria IT.Intrebat daca ar putea fi retrase facilitatile fiscale din domeniul constructiilor, agricultura si IT, premierul a…

- Sucursalele societaților de asigurari din strainatate venite in Romania in baza pașaportului european vor fi obligate sa cotizeze la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) pentru activitatea din Romania, in cazul in care nu sunt deja parte dintr-o schema de garantare dintr-o alta țara, potrivit studiifinanciare.ro.Ca…