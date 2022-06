Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, a declarat, miercuri, ca fostul deputat Iulian Iancu, care a fost validat in Parlament pentru un post de membru neexecutiv la ANRE, este un „specialist in energie” și nu cunoaște „daca ar fi lucrat sau ca lucreaza pentru un stat strain”

- Fostul deputat Iulian Iancu a fost validat, miercuri, de comisiile parlamentare de specialitate pentru functia de membru in Comitetul de Reglementare al ANRE. Au fost 27 de voturi in favoarea candidaturii lui Iulian Iancu, propus de PSD pentru aceasta functie. S-au inregistrat 6 voturi "impotriva".…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a afirmat, joi, la sediul partidului, despre absenta lui Florin Citu, presedintele Senatului, din vizita oficiala efectuata in Ucraina, impreuna cu premierul, ca a fost o decizie pe care a luat-o impreuna cu premierul. Nu va ascund ca a fost informat…

- Marcel Ciolacu estimeaza ca legea offshore ar putea trece de Parlament in doua-trei saptamani: „O sa o bagam pe procedura de urgenta. A intrat la prima Camera sesizata, la Senat. Eu estimez in maximum doua-trei saptamani, in functie de cat sta la Senat, va trece si merge catre promulgare. (…) Am si…

- "Pandemia a fost urmata de razboiul din Ucraina. Romanii au facut fața provocarii, acum și clasa politica trebuie sa se ridice la nivelul cetațenilor. Jumatațile de masura nu sunt suficiente. Nu mai avem timp de politica sterile, ci trebuie sa oferim raspuns la problemele romanilor," a afirmat Ciolacu.Liderul…

- “Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata. (…) In jur de 2,2%-2,4% se va estima o crestere economica, cred, in Romania, reala. Foarte mult, din cauza razboiului din Ucraina. Si in Europa, cea mai afectata tara inteleg – si o sa se dea cat de curand publicitatii – cea mai afectata tara o sa…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, despre un posivil mesaj video prezentat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in plenul Parlamentului, ca s-au inceput anumite demersuri si este ferm convins. Liderul PSD a aratat ca Ucraina trebuie ajutata mult mai mult decat…

- ”Este o discutie avuta in interiorul partidului, in acest moment nu este o decizie”, a spus presedintele PSD, despre o sustinere a lui Iulian Iancu pentru postul din cadrul ANRE eliberat de Alexandru Stanescu prin demisie. Intrebat daca a cerut o verificare a acestuia, Ciolacu a spus; ”Pentru toate…