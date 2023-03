Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut, miercuri, Ministerului Justiției sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, in acord cu deciziile Curții Constituționale, cu recomandarile Comisiei de la Veneția și cu opiniile

- Președintele PSD a reacționat in scandalul referitor la pragul de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu. Marcel Ciolacu susține ca deputații PSD vor vota „doar ceea ce recomanda profesioniștii din justiție”.

- Ministerul Justiției trebuie sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, transmite Marcel Ciolacu: "PSD ramane consecvent și va vota in Camera Deputaților, care este for decizional, doar ceea ce reco

- Actuali sau foști lideri liberali critica pragul de 250.000 de lei, votat astazi pentru abuzul in serviciu. Deputatul liberal Raluca Turcan susține ca este o greseala care trebuie corectata la Camera Deputatilor, in vreme ce fostul președinte Teodor Stolojan susține o poziție similara. UPDATE: Și liderul…

- Șeful PSD a anunțat, la cateva ore de la votul din Senat asupra introducerii pragului valoric pentru infracțiunea de abuz in serviciu, ca ministrul condus de Catalin Predoiu trebuie sa vina cu o varianta adecvata. Senatorii PSD, PNL și UDMR care au votat, miercuri, varianta cu 250.000 lei prag pentru…

- Ministerul Justiției trebuie sa prezinte public o varianta de reglementare adecvata pentru pragul valoric la abuzul in serviciu, transmite Marcel Ciolacu: „PSD ramane consecvent și va vota in Camera Deputaților, care este for decizional, doar ceea ce recomanda profesioniștii din justiție”.„Ministerul…

- Se va putea fura fara probleme, atrage atenția fostul șef al DNA, Crin Bologa, dupa ce Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea Codului penal pentru punerea in acord cu decizii ale Curtii Constitutionale, prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inchisoare…

- Deputatul PNL Raluca Turcan susține ca pragul de 250.000 de lei pentru abuzul in serviciu este o greșeala care trebuie corectata la Camera Deputaților, ea menționand ca exista doua decizii ale Curții Constituționale care prevad ca este nevoie de un prag, insa soluția este „un plafon modic”. „Pragul…