- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca mai mult ca sigur la rotația premierilor vor exista și discuții despre o remaniere guvernamentala, argumentand ca „sunt oameni care tin acest ritm, oameni care nu rezista la acest ritm”.

- „Mai mult ca sigur ca va fi si o remaniere. Va fi in discutie si o remaniere, mai mult ca sigur. Este o normalitate, nu inseamna ca cineva... Sunt oameni care tin acest ritm, oameni care nu rezista la acest ritm, e ceva normal”, spune Marcel Ciolacu.„Momentan plecam de la o baza, care inseamna protocolul.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, spunand ca la urmatoarele alegeri prezidentiale PSD nu va veni neaparat cu un om politic, dar va veni sigur cu un intelectual. „Cred cu certitudine ca Romania are nevoie de un presedinte de stanga, un om care…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu, a transmis luni, 16 ianuarie, ca partidul condus de Catalin Drula va initia o noua motiune simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, acuzat de plagiat. „Daca domnul Bode va ramane in functie si domnul Iohannis nu ii va cere demisia, USR ii incurajeaza…

- „In primul si in primul rand, dupa cum bine stiti, sunt presedintele Camerei, nu prim-ministrul. Din mai, puteti sa ma intrebati direct si de atributiile prim-ministrului. In al doilea rand, cred ca cel mai usor in politica atunci cand faci greseli este sa vii in fata romanilor si sa recunosti aceste…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica, la Antena 3, ca pe 31 decembrie se inchide discutia cu pensiile speciale. El a precizat ca este o discutie in ceea ce priveste marirea varstei de pensionare si va trebui sa se vina cu o marire. Nu poti sa fii magistrat o saptamana si sa te incadrezi…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Giurgiu, ca aplicarea mecanismului de reglementare a tarifelor la energie nu va duce la o scumpire a acestora, iar la nivelul coalitiei de guvernare se doreste sa fie aplicat „cel putin…

- Liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, a dat asigurari ca regulile privind pensiile speciale pentru magistrați, militari, polițiști, jandarmi nu vor fi schimbate “peste noapte” printr-o ordonanța de urgența. “Nu va exista o ordonanța de urgența data peste noapte in ce privește pensiile speciale…