Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca Parlamentele Republicii Moldova si Romaniei vor avea o alta sedinta comuna, la noi in tara, in cadrul careia se va lucra in comisii si in echipe. „Este un pas clar facut impreuna, Romania si Republica Moldova, pentru ca saptamana viitoare, vineri, primul pas al Republicii Moldova sa fie indeplinit. (…) Sunt ferm convins ca la urmatoarea sedinta pe care o vom face in Romania, si va multumesc ca ati dat deja raspunsul la aceasta invitatie, sa ne asezam la lucru in comisii, in echipe de lucru, fiindca termenul va fi foarte…