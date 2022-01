Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu mai are o zi de carantina, adica sambata, 15 ianuarie, dupa ce a intrat in contact cu ministrul Culturii, Lucian Romascanu, care a fost depistat cu COVID-19, au declarat surse social-democrate pentru Libertatea.Marcel Ciolacu este vaccinat anti-COVID cu trei doze și testele…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, care este prieten foarte bun cu Marcel Ciolacu, fiind și nașul unicului fiu al liderului PSD, a anuntat joi seara ca a fost testat pozitiv la COVID-19, fiind in regim de telemunca pana luni, cand expira carantina legala. “Dupa revenirea dintr-un scurt concediu,…