Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, sustine ca are informații potrivit carora Dan Tudorache a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1, dupa numararea voturilor SIIJ. „Eu cred ca doamna Clotilde nu este o bolsevica si nu tine cont de cine numara voturile,

- Marcel Ciolacu spune ca are informații ca Dan Tudorache a caștigat alegerile pentru Primaria Sectorului 1. Dupa numararea voturilor de catre SIIJ, Tudorache ar avea un avans final de 1.700 de voturi in fața actualului primar, Clotilde Armand. Ciolacu a precizat ca, dupa anunțul oficial al…

- Romania TV anunța ca, potrivit unor surse, numaratoarea voturilor de la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 1 s-a terminat de catre anchetatori. Romania TV spune ca Dan Tudorache a caștigat alegerile cu 1.700 de voturi avans fața de Clotilde Armand. Scandalul numararii voturilor de…

- Procurorul Sorin Iasinovschi, de la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, cel care conduce ancheta in care sunt renumarate voturile de la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 1, a acordat un interviu televiziunii Kanal D. Procurorul a afirmat au fost fraude in stabilirea…

- Liderul social-democrat a reiterat ca PSD va uza, in actuala sesiune parlamentara, de motiunea de cenzura, ca "instrument democratic si constitutional", aratand ca este pentru prima data in ultimii 30 de ani cand se vorbeste de caderea unui guvern la cateva luni dupa alegeri."Cred ca PSD in aceasta…

- Marcel Ciolacu afirma ca asteapta rezultatul anchetei SIIJ in cazul alegerilor pentru Primaria Sectorului 1. Daca se va dovedi ca actualul primar, Clotilde Armand, a pierdut de fapt alegerile, liderul PSD sustine ca aceasta va trebui sa demisioneze, in caz contrar social-democratii urmand sa demareze…

- Surse judiciare au anunțat ca renumararea voturilor de la alegerile locale pentru Primaria Sectorului 1 s-a incheiat, iar rezultatul este in defavoarea actualului primar. Clotilde Armand nu a caștigat alegerile in fața lui Dan Tudorache, ci le-a pierdut, cu peste 1.000 de voturi diferența. Armand…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la DcNews, ca in opinia sa primarul Sectorului 1 din Capitala, Clotilde Armand, iși va da demisia daca se va dovedi ca a pierdut alegerile locale dupa renumararea voturilor. Afirmația vine in contextul in care surse citate de Antena 3 afirma ca s-a…