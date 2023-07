Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca Gabriela Firea s-a retras „voluntar” pentru ca nu are nicio legatura cu scandalul azilelor groazei, in calitate de ministru. Premierul a repetat, joi, de doua ori, la anunțul demisiei lui Marius Budai, ministrul Muncii, ca este „o demisie fireasca”. In ședința de guvern de joi, la inceputul careia Ciolacu […] The post Marcel Ciolacu explica demisia FIREAsca a Gabrielei Firea: S-a retras voluntar, nu are legatura cu scandalul azilelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .