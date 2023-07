Romania trebuie sa regandeasca sistemul RO-ALERT, astfel incat acesta sa fie mult mai rapid, avand vedere modificarile climatice de fond care se petrec nu numai in tara noastra, ci si in intreaga lume, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Seful Executivului este intr-o vizita de lucru la Tulcea, in cadrul careia a participat si la o sedinta a Comitetului pentru Situatii de Urgenta judetean. “Am avut o intalnire cu tot grupul care constituie situatiile de urgenta, impreuna cu domnul presedinte al Consiliului Judetean. La Tulcea, stim foarte bine, e un caz fericit. Chiar i-am felicitat pentru…