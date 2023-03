Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Catalin Drula, a anunțat ca partidul sau va continua sa colaboreze cu primarul Nicușor Dan in Consiliul General al Capitalei. Declarațiile vin ca urmare a demisiei primarului sectorului 6, Ciprian Ciucu, de la șefia PNL București. „Am avut o intalnire foarte buna cu primarul Capitalei,…

- Liderul USR Bucuresti, Vlad Voiculescu a reactionat, miercuri, in urma anuntului lui Ciprian Ciucu de a se retrage din fruntea PNL Bucuresti, el aratand ca spera ca Ciucu ”nu este doar o piesa de domino in jocurile cuplului Ciolacu-Firea si spera ca cel care ii urmeaza sa nu vanda (din nou) viitorul…

- Liderul NATO susține ca alianța regreta faptul ca Rusia se retrage din tratatul START. „Intreaga arhitectura de control al armelor a fost demontata”, a avertizat Jens Stoltenberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre "incheierea razboiului" in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si seful statului rus Vladimir Putin "va veni" in capitala…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, transmite ca autorii incendiului de la locul de joaca de pe Bd. Nicolae Grigorescu sunt niste „adolescenți teribiliști” si ca urmeaza sa fie identificati, in baza imaginilor suprinse de camerele de luat vederi. „Niste tineri, niste adolescenti teribilisti, tocmai…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, afirma ca va depune plangere penala pentru distrugerea patrimoniului "in clipa in care Toni Grebla sau orice alt reprezentant al PSD si PNL, vor avea tupeul sa conteste reglementarile de urbanism" ale zonei istorice a Bucurestiului. Fii la curent cu…

- Liderul USR Bucuresti, Vlad Voiculescu, transmite joi PNL Bucuresti, dupa scrisoarea deschisa transmisa de liberali primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, cu mai multe obiective de indeplinit, ca asumarea in fata oamenilor a fost comuna, iar responsabilitatea este de asemenea comuna, conform…

- Liderul mișcarii iraniene Gardienii Revoluției, Qassem Fatahillah, a fost ucis in apropierea casei sale.