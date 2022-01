Marcel Ciolacu cere ședință de URGENȚĂ a Coaliției PSD-PNL-UDMR! Cine l-a scos din sărite pe liderul social-democraților "Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste un an. Hai sa ii curmam suferința! Cer maine de urgența o ședința a coaliției, pentru ca PSD nu raspunde de trecut și a venit la guvernare sa construiasca pentru oameni. PNL a ramas captiv in paradigma coaliției cu USR, cand se razboiau cu tanculețe pe covoraș. Romanii au alte așteptari! PSD va ramane principalul partid concentrat pe problemele reale ale romanilor din aceasta guvernare!", a afirmat Ciolacu, in mesajul de pe Facebook. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste un an. Hai sa ii curmam suferința! Cer maine de urgența o ședința a coaliției, pentru ca PSD nu raspunde de trecut și a venit la guvernare sa construiasca pentru oameni. PNL a ramas captiv in paradigma…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu spune ca „PNL a ramas captiv în paradigma coalitiei cu USR, când se razboiau cu tanculete pe covoras”, dupa ce Rares Bogdan a vorbit despre ruperea coalitiei peste un an, relateaza News.ro. „Cer mâine de urgenta o sedinta a coalitiei”,…

- "Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste un an. Hai sa ii curmam suferința! Cer maine de urgența o ședința a coaliției, pentru ca PSD nu raspunde de trecut și a venit la guvernare sa construiasca pentru oameni. PNL a ramas captiv in paradigma…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns, miercuri seara, pe Facebook, declarațiilor lui Rareș Bogdan , care a prezis ca actuala colaiție de guvernare PSD-PNL-UDMR se va rupe intr-un an. "Am ințeles ca Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a vazut ca se va rupe coaliția peste…

- Președintele PSD Marcel ciolacu a anunțat miercuri seara ca cere o ședința de urgența a coaliției dupa ce Rares Bogdan a declarat, la „Interviurile live Digi24.ro” ca PNL este nemulțumit de relația cu PSD și ca „nu merge ca unul sa fie șmecher și celalalt sa deconteze costurile”.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a scris, luni, pe Facebook, ca PSD a finalizat astazi pachetul de masuri care poate stopa cresterea facturilor la energie si gaze, si a redus, astfel, nivelul plafonarii tarifelor, a dublat volumele lunare de consum si a scazut TVA de la 19 la 5%. „Vom prezenta…

- Intrarea in vigoare a pensiilor speciale pentru aleșii locali ar trebui amanata cu un an, este de parere șeful PSD. Marcel Ciolacu a facut aceasta declarație dupa ședința liderilor partidelor din coaliția de guvernare, luni.„A fost aceasta discuție. Și credem ca cea mai buna soluție in acest moment…

- Liberalii s-au reunit acum in ședința Biroului Politic Național (BPN) de la Palatul Parlamentului pentru a decide flexibilizarea mandatului, adica cu cine va negocia PNL o alianța pentru formarea viitorului Guvern, dar și pentru a desemna o echipa de negociere.UPDATE ora 18.20: In debutul ședinței,…