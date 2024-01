Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca a decis sa prelungeeasca, cu 60 de zile, ordonanța privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza: „Romanii trebuie sa aiba parte in continuare de o stabilitate a prețurilor la alimente, dupa nebunia creșterilor speculative din trecut”.Iata anunțul…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus ca nu este o problema urgenta a romanilor comasarea alegerilor din acest an. „Nu cred ca… Se discuta foarte mult in ultimul timp pe comasarea alegerilor, dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor. Categoric ca vor fi discuții in interiorul PSD și in interiorul PNL,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de vineri, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala printr-un comunicat. De asemenea, CA al BNR a hotarat pastrarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard)…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu i-a invitat la discuții pe reprezentanții fermierilor și ai transportatorilor, vineri, la ora 15, la sediul Guvernului. Mesajul a ajuns la protestatari prin prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, care a mers sa discute cu demonstranții. Oficialul…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a comentat scaderea inflației și susține ca in bugetul pentru 2024 vor „continua masurile pentru refacerea puterii de cumparare a populației, in special pentru cei cu venituri mici și medii”. Premierul susține ca scaderea n-ar fi…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu declara, intr-un interviu pentru Profit.ro, ca plafonarea adaosului comercial la alimente trebuie sa continue, argumentand ca s-a vazut foarte clar ca ordonanta pe aceasta tema, care se aplica pana la 31 ianuarie 2024, a produs efecte.Intrebat ce se va intampla…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, a fost intrebat despre costurile cu dobanzile, miercuri, intr-o conferința de presa, și a spus ca nu se pune problema de vreo incapacitate de plata in 2024, dar l-a acuzat pe Florin Cițu, fost premier și fost ministru de Finanțe,…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care se revine la plafoanele prevazute in Legea 70 din 2015 in ceea ce priveste platile cu numerar. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca in prima ședința de Guvern vor fi revizuite prevederile privind limitarea plaților…