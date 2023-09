Stiri pe aceeasi tema

- Șoferița din Apuseni depistata la volan sub influența substanțelor cu efect psihoactiv: Ce masuri au luat polițiștii Șoferița din Apuseni depistata la volan sub influența substanțelor cu efect psihoactiv: Ce masuri au luat polițiștii In noaptea de 1 septembrie 2023, in jurul orei 02.40, polițiștii din…

- Politistii rutieri au prins, marti, o femeie si un barbat care conduceau pe raza municipiului Barlad sub influenta drogurilor, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. ‘Politistii Biroului Rutier Barlad aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Ardeal…

- Doi barbati au fost depistati, luni, de politisti conducand sub influenta alcoolului si a drogurilor si avand dreptul de a conduce vehicule suspendat. Unul dintre barbati, in varsta de 21 de ani, circula cu masina pe Strada Stefan cel Mare din municipiul Vaslui, in noaptea de duminica spre luni, si…

- Polițiștii gasesc la razii tot mai mulți șoferi care au consumat droguri inainte de a conduce. In prima jumatate a anului, la nivel național, politistii au gasit in trafic peste 8.000 de soferi care s-au urcat la volan dupa ce au baut și aproape 2.000 care conduceau sub influența stupefinatelor. Din…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca impreuna cu partenerii de guvernare – din cadrul Coaliției – a ajuns la un acord asupra unui plan extins pentru reducerea la maximum a cheltuielilor statului. Șeful Guvernului și al PSD-ului a venit cu detalii din acest plan de masuri. Astfel, vor fi eliminate…

- La data de 9 iulie 2023, in jurul orei 04.00, pe strada Avram Iancu din Aiud, polițiștii din Aiud au depistat un barbat de 54 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influența buturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Teribilism la volan: Tineri din Alba, depistați beți sau sub influența substanțelor psihoactive Teribilism la volan: Tineri din Alba, depistați beți sau sub influența substanțelor psihoactive In jurul orei 23,20, polițiștii din Baia de Arieș, in timp ce acționau, pe strada Piața Baii din orașul Baia…

- Tineri din Alba, prinși la volan sub influența drogurilor sau a alcoolului. Ce masuri au luat polițiștii Polițiștii din Alba au depistat in trafic trei tineri care conduceau sub influența drogurilor sau a alcoolului. Cei trei s-au ales cu dosare penale. Vineri noapte, in jurul orei 00.30, polițiștii…