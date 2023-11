Stiri pe aceeasi tema

- ”Avem azi pe ordinea de zi si cateva proiecte de infrastructura, exproprieri si aprobari de indicatori tehnico-economici pentru mai multe loturi de autostrada. Plus o solicitare de suplimentare a bugetului pentru Ministerul Transporturilor, care vine absolut normal, avand in vedere ritmul lucrarilor”,…

- ”Avem azi pe ordinea de zi si cateva proiecte de infrastructura, exproprieri si aprobari de indicatori tehnico-economici pentru mai multe loturi de autostrada. Plus o solicitare de suplimentare a bugetului pentru Ministerul Transporturilor, care vine absolut normal, avand in vedere ritmul lucrarilor”,…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca in 2023 avem o creștere a investițiilor cu 35% fața de anul 2022 și inca ar mai fi loc de creștere. Ciolacu a salutat și deschiderea Lotului 2 de pe noua Centura a Capitalei.”Avem azi pe ordinea de zi și cateva proiecte de infrastructura, exproprieri și aprobari…

- 42 din cei 100 de kilometri ai Autostrazii de Centura a Capitalei ar putea fi gata anul acesta, insa nu pe toți vom și circula. Noua vor sta degeaba, caci nodul rutier care i-ar lega de un drum național e pe lotul vecin care e in proiectare și unde lucrarile nu au inceput. Din cei pe care se va putea…

- Nicolae Ciuca a declarat duminica, la un post TV, ca PNL nu s-a opus proiectului de crestere a pensiilor si a explicat ca liberalii au crescut valoarea punctului de pensie de trei ori. „Noi, Partidul National Liberal, niciodata nu ne-am opus.Marcel Ciolacu stie toate aceste chestiuni, pentru ca in ultimii…

- Ultimul lot din Autostrada A7, care nu avea castigator, urmeaza sa fie transformat in șantier, dupa ce nu au fost depuse contestații la atribuirea lucrarilor, astfel ca poate fi semnat contractul de execuție. ,,Contractul pentru construcția Lotului dintre Pietroasele și municipiul Buzau poate fi semnat!…

- ”ECITIM, start-up romanesc in domeniul energiei, a finalizat 13 parcuri fotovoltaice in decursul ultimului an. Acestea sunt complet functionale si conectate la reteaua nationala de electricitate. Puterea instalata combinata a parcurilor fotovoltaice depaseste 6 MW si plaseaza proiectul ECITIM in topul…

- Electorala 2023 Candidatul Partidului Social Democrat European pentru funcția de primar al Capitalei, Vadim Branzaniuc, da asigurari ca, in urmatorii patru ani, va implementa in Chișinau un plan amplu de regenerare urbana, care prevede reabilitarea intregului fond locativ din oraș. In total, pentru…