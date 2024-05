Încep înscrierile la grădiniță și creșă. Când se afișează lista cu cei admiși Incep inscrierile la gradinița și creșa pentru anul școlar 2024-2025. A fost publicat calendarul cu perioada in care trebuie depuse dosarele, aprobarea acestora, dar și perioada in care are loc o a doua tranșa de inscrieri. Cand au loc inscrierile la gradinița și creșa Incep inscrierile pentru gradinița și creșa. Prima etapa de inscriere pentru […] The post Incep inscrierile la gradinița și creșa. Cand se afișeaza lista cu cei admiși appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Prima etapa a inscrierilor la creșa sau gradinița incepe luni, 27 mai, și se incheie pe 14 iunie, potrivit metodologiei și calendarului elaborate de Ministerul Sanatații. Pe 14 iunie se vor afisa listele copiilor inscrisi si locurile libere dupa prima etapa de inscriere. La creșa pot fi inscriși copiii…

- Potrivit calendarului inscrierilor și reinscrierilor in gradinițe pentru anul 2024/2025, astazi se incheie perioada de reinscriere la gradinițe pentru copiii care deja urmeaza aceasta forma de invațamant. Acest proces se incheie la ora 14,00, precizeaza pentru Radio Tg.Mureș purtatorul de cuvant al…

- Parinții pot sa-și inscrie copiii la creșa sau gradinița, incepand de azi 20 mai.In prima faza vor avea posibilitatea sa faca acest lucru doar parinții care iși reinscriu copiii inscriși anterior. Cei care se afla in aceasta situație pot depune dosarele in perioada 20 - 24 mai.In cazul copiilor care…

- Inscrieri la gradinița sau creșa 2024. De luni, 20 mai, se pot depune cereri pentru reinscrieri. Calendar, condiții, acte necesare Inscrieri la gradinița sau creșa 2024. Cererile pentru reinscrieri pot fi depuse din 20 mai. Inscrierile se desfașoara din 27 mai. Pentru reinscriere la gradinița, parintele/reprezentantul…

- Inscrierile la creșa și gradinița incep pe 27 mai, potrivit ordinului de ministru publicat luni in Monitorul Oficial. Aceste inscrieri incep, practic, dupa perioada de reinscriere a copiilor care au frecventat unitatea de invațamant antepreșcolar/preșcolar in anul școlar curent și urmeaza sa o frecventeze…

- Prima etapa a inscrierilor la creșa și gradinița incepe in mai și se incheie in iunie. Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat calendarul și metodologia pentru anul 2024, scrie Agerpres.

