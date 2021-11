Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor trei formațiuni politice care vor forma noul guvern s-au intalnit, luni seara, la sediul Guvernului. Marcel Ciolacu, președintele PSD, Florin Cițu, președintele PNL și Kelemen Hunor, președintele UDMR au lasat echipele de negociere azi, la Parlament, sa discute cele trei mari neințelegeri…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat, marți, dupa ce premierul desemnat Nicolae Ciuca și-a depus mandatul, ca, in opinia sa, alegerile anticipate sunt cea mai buna soluție, dar ca PSD este deschis la toate scenariile de rezolvare a crizei politice. “Dupa inca 10 zile de criza am constatat ca…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut sambata, 23 octombrie 2021, o convorbire telefonica cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciuca, a anunțat, sambata, PSD, intr-un comunicat de presa. Dupa discuție, Marcel Ciolacu a declarat, la Antena 3, ca nu a fost stabilita deocamdata o intalnire cu premierul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, joi seara, ca liderii social-democrați vor avea o discuție legata de o eventuala susținere a noului guvern cu premierul desemnat, Nicolae Ciuca. Aceasta discuție va avea loc la sediul PSD, a spus Ciolacu. “Nu am avut o discuție (cu liderii PNL – n.r.). PNL…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca intre PSD și PNL nu a existat pana in acest moment un dialog, insa este dispus sa discute cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. „Am facut un apel catre toți liderii partidelor politice sa ne strangem și sa gasim…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a cerut, miercuri, de la tribuna Parlamentului care s-a reunit pentru votul de investire a Guvernului minoritar Cioloș, un Executiv tehnocrat care sa ia masuri urgente pentru a scoate Romania din criza generata de pandemia de coronavirus. “Noi mai venim azi sa spunem…