Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații inca poarta negocieri cu celelalte partide privind votul asupra moțiunii. Deși nu are suficiente voturi, liderul social-democrat a spus ca este sigur ca moțiunea va trece. ”PSD nu are singur suficiente voturi pentru a trece moțiunea. Purtam discuții și negocieri cu alți lideri. Asta inseamna jocul politic și democratic. Saptamana viitoare vom anunța data depunerii. Sunt sigur ca moțiunea va trece. Aș dori ca votul sa fie cat mai repede”, a declarat Ciolacu. In privința sesizarii depuse la CCR de guvern, liderul PSD…