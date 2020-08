Marcel Ciolacu, ales președinte al PSD / Eugen Teodorovici a obținut doar 91 de voturi Marcel Ciolacu a fost ales sâmbata președinte al Partidului Social Democrat, cu 1.310 voturi, în timp ce contracandidatul sau Eugen Teodorovici a obținut doar 91 de voturi.



Noii intrați în conducerea PSD sunt Sorin Grindeanu, din postura de prim-vicepreședinte și Vasile Dîncu - președinte al Consiliului Național al PSD. De precizat ca Teodorovici, deși a candidat împotriva lui Ciolacu, a fost absent de la eveniment.



&"Dragi camarazi, as dori sa va multumesc pentru votul de astazi, sunt onorat, dar sunt foarte obligat. Dragi camarazi, votul de astazi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

