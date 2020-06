Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban are, de acum inainte, resursa necesara pentru dublarea alocatiilor si marirea pensiilor, dupa ce legea privind impozitarea pensiilor a trecut de Parlament. "PSD a asteptat, timp de sase luni, pe domnul Orban si Guvernul…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat, miercuri, vot favorabil proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care are ca obiect de reglementare instituirea unei taxe pe veniturile si indemnizatiile pentru limita de varsta. Au fost inregistrate 307 de voturi ‘pentru’…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va creste pensiile "cu cat este posibil, in functie de realitatile economice", pe baza de "analize, de date, de prognoze serioase"."Noi lucram pe baza de analize, pe baza de date, pe baze de prognoze serioase, pe baza de studii de impact si asa…

- Președintele PSD a declarat recent ca banii necesari pentru creșterea alocației copiilor, in conformitate cu standardele legale, pot veni din fondurile atrase de stat in urma impozitarii pensiilor speciale. In speța, Ciolacu a punctat ca o astfel de masura guvernamentala nu ar fi atacata de PSD la…

- Și PSD a reacționat fața de Legea pensiilor speciale propusa de PNL susșinând ca singura soluție viabila este impozitarea acestora. ”Știți foarte bine ca avem câteva decizii ale CCR prin care se stabilește foarte clar ca pensiile speciale nu pot fi eliminate. Singura soluție…

- Marcel Ciolacu afirma ca scandalul legii privind autonomia Tinutului Secuiesc a fost unul indus, cu substrat electoral si coordonat de presedintele Klaus Iohannis, care a depasit granitele Romaniei, si ca asteapta explicatii nu numai in acest caz, dar si in legatura cu incetarea starii de urgenta.Marcel…