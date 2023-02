Marcel Ciolacu a discutat ce președintele Azerbaidjanului despre trei proiecte energetice majore Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a discutat, luni, cu presedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, despre trei proiecte energetice, printre care si cel privind contractul de achizitie a un miliard de metri cubi de gaze, contract ce se va derula din aprilie, timp de un an. „Romania are o sansa extraordinara de a deveni poarta catre Uniunea Europeana pentru gazele si energia din Azerbaidjan. Astfel, putem deveni un actor regional important in asigurarea securitatii energetice a Europei. Am discutat astazi cu presedintele Ilham Aliyev despre trei proiecte energetice majore.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

